Шалаева Стефанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти01.12.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шалаева Ульяна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шалаева Авдотья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шалаева Анна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Шалаева Анна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалаев Василий Хрисанфович
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Александра Хрисанфовна
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалаев Алексей Хрисанфович
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалаев Трофим Хрисанфович
Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич
Смерть
01.12.1900 ст.