Шалаева Стефанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева Стефанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

01.12.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шалаева Ульяна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шалаева Авдотья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шалаева Анна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шалаев Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Шалаева Анна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Шалаев Федор Хрисанфович

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалаев Василий Хрисанфович

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Александра Хрисанфовна

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалаев Алексей Хрисанфович

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалаев Трофим Хрисанфович

Отец ребёнка: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Смерть
01.12.1900 ст.
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