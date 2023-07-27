Гамула Параскева Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.02.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Захарии Ботюк Бессрочно отпускной унтер-офицер Антоний Иванович Ботюк и солдатка Параскева Стефановна Гамульиха
Смерть
Неизвестно