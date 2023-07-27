Гамула Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамула Параскева Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.02.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Захарии Ботюк Бессрочно отпускной унтер-офицер Антоний Иванович Ботюк и солдатка Параскева Стефановна Гамульиха
Смерть
Неизвестно
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