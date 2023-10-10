Соколов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1978

Дочь: Елекринцева Марина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Эрвиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Эрвиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ольга Эрвиновна

Смерть
Неизвестно
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