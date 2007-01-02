Романова Фёдор Степаныч
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1924
Дата смерти02.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924
Отец: Степан
Рождение ребёнка
27.03.1949
Дочь: Рубилкина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Романова Нина Евстатьевна
Рождение ребёнка
21.01.1953
Сын: Романов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Романова Нина Евстатьевна
Рождение ребёнка
21.01.1957
Сын: Романов Пётр Фёдов
Мать ребёнка: Романова Нина Евстатьевна
Смерть
02.01.2007