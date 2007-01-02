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Романова Фёдор Степаныч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1924

Дата смерти

02.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924

Отец: Степан

Мать: Романова Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВНА

Рождение ребёнка
27.03.1949

Дочь: Рубилкина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Романова Нина Евстатьевна

Рождение ребёнка
21.01.1953

Сын: Романов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Романова Нина Евстатьевна

Рождение ребёнка
21.01.1957

Сын: Романов Пётр Фёдов

Мать ребёнка: Романова Нина Евстатьевна

Смерть
02.01.2007

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