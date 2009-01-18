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Моисеенко Никита Юрьевич
Моисеенко Никита Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.2009
Пол
Мужской
Отец
Артемов Антон Юрьевич
1987 г.р.
Мать
Моисеенко Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2009
Отец:
Артемов Антон Юрьевич
Мать:
Моисеенко Дарья
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