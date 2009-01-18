Моисеенко Никита Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Никита Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.2009

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2009

Отец: Артемов Антон Юрьевич

Мать: Моисеенко Дарья

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