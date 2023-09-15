Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сегрей Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

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