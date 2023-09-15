Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сегрей Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий