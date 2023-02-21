Бунаков Евсей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Евсей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Бунаков Василий

Мать: Бунакова Василиса

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бунаков Иван

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1801
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Место жительства
1811
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Иска

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Трофим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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