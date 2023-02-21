Бунаков Евсей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Бунаков Василий
Мать: Бунакова Василиса
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бунаков Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1801
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Место жительства
1811
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунаков Иска
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунаков Трофим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно