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Барильотти Николай Николаевич

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Место рождения

Италия

Дата рождения

1855

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Барильотти Николай

Мать: Stram Шарлотта

Италия
Бракосочетание
Около 1873

Жена: Садовская Барилотти Мария Карповна

Развод
Около 1883

Жена: Садовская Барилотти Мария Карповна

Бракосочетание
Около 1899

Жена: Барильотти Марьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
03.02.1900

Сын: Барильотти Федор Николаевич

Мать ребёнка: Барильотти Марьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
?.07.1903

Сын: Дувин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Барильотти Марьяна Евгеньевна

Харьков, Харківська область
Николай и Марьяна были не венчаны, поэтому их детей крестил сначала брат Николая Михаил, а после его смерти племянник Николая Александр, поэтому у Владимира отчество Александрович.
Смерть
1952
Одесса, Одеська область
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