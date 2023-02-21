Барильотти Николай Николаевич
Место рожденияИталия
Дата рождения1855
Дата смерти1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Барильотти Николай
Мать: Stram Шарлотта
Италия
Бракосочетание
Около 1873
Развод
Около 1883
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
03.02.1900
Сын: Барильотти Федор Николаевич
Мать ребёнка: Барильотти Марьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
?.07.1903
Сын: Дувин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Барильотти Марьяна Евгеньевна
Харьков, Харківська область
Николай и Марьяна были не венчаны, поэтому их детей крестил сначала брат Николая Михаил, а после его смерти племянник Николая Александр, поэтому у Владимира отчество Александрович.
Смерть
1952
Одесса, Одеська область