Кондрущенкова (Субботина) Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрущенкова (Субботина) Оксана Анатольевна

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Место рождения

Уфимский, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Субботин Анатолий Александрович

Мать: Субботина Людмила

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрущенкова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрущенков Андрей

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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