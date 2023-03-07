Кондрущенкова (Субботина) Оксана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения1972
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: Субботин Анатолий Александрович
Мать: Субботина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрущенкова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрущенков Андрей
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область