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Брусницын Василий Владимирович
Брусницын Василий Владимирович
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Место рождения
Кологривцево
, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Дата рождения
1925
Пол
Мужской
Отец
Брусницын Владимир Васильевич
1902 г.р.
Мать
Медведева-Брусницына Надежда Андреевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Брусницын Владимир Васильевич
Мать:
Медведева-Брусницына Надежда Андреевна
Кологривцево
, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Погиб в годы ВОВ
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