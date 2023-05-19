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Брусницын Василий Владимирович

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Брусницын Владимир Васильевич

Мать: Медведева-Брусницына Надежда Андреевна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Погиб в годы ВОВ