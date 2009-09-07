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Парфёнов Иван Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1930

Дата смерти

07.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930

Отец: Парфёнов Виктор Кузьмич

Мать: Парфёнова Агрофена Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Парфёнов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Парфёнова Евдокия Петровна

Талиха
Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Парфёнов Александр Иванович

Мать ребёнка: Парфёнова Евдокия Петровна

д. Талиха Хайбулинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Евдокия Петровна

Смерть
07.09.2009
Тобольск, Тюменская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Тобольск, Тюменская область, Россия
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