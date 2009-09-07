Парфёнов Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1930
Дата смерти07.09.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Парфёнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Парфёнова Евдокия Петровна
Талиха
Рождение ребёнка
03.06.1960
Сын: Парфёнов Александр Иванович
Мать ребёнка: Парфёнова Евдокия Петровна
д. Талиха Хайбулинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2009
Тобольск, Тюменская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Тобольск, Тюменская область, Россия