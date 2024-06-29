Аграфена Якимовна (Ефимовна) (1 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Якимовна (Ефимовна) (1 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Саввович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Евсей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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