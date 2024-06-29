Аграфена Якимовна (Ефимовна) (1 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Саввович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Евсей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввович
Смерть
Неизвестно