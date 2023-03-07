Albats Mark (Менделевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAlbats Mark (Менделевич)

Albats Mark (Менделевич)

avatar

Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.10.1899

Дата смерти

01.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1924

Дочь: Gavryutina Ninel Марковна

Мать ребёнка: Альбац Соня Залмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альбац Соня Залмановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новое Донское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close