Albats Mark (Менделевич)
Место рождения
Дата рождения30.10.1899
Дата смерти01.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1924
Дочь: Gavryutina Ninel Марковна
Мать ребёнка: Альбац Соня Залмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альбац Соня Залмановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1937
Похороны
Неизвестно
Новое Донское кладбище