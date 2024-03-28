Соян Борис Дамбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Дамба Таейевич
Мать: Чурук Фина Манчыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Чаяна Борисовна
Мать ребёнка: Данзурун Майя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кыргыс Чинчиваа Борисовна
Мать ребёнка: Данзурун Майя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Данзурун Майя Ивановна