Соян Борис Дамбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соян Борис Дамбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Дамба Таейевич

Мать: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Чаяна Борисовна

Мать ребёнка: Данзурун Майя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кыргыс Чинчиваа Борисовна

Мать ребёнка: Данзурун Майя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данзурун Саян Борисович

Мать ребёнка: Данзурун Майя Ивановна

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