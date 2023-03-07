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Пушкарева Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ксения Иосифова

Отец ребёнка: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Пушкарев Матфей Иосифов

Отец ребёнка: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пушкарев Петр Иосифов

Отец ребёнка: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мавра Иосифова

Отец ребёнка: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Осип (Иосиф) Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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