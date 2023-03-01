Панфилова (Владимирова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Владимирова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976

Отец: Владимиров Николай Степанович

Мать: Владимирова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
01.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Евгений Владимирович

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.2010

Сын: Погудин Матвей Николаеви

Отец ребёнка: Погудин Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погудин Николай Александрович

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