Панфилова (Владимирова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976
Рождение ребёнка
01.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панфилов Евгений Владимирович
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.2010
Отец ребёнка: Погудин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно