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(Чуб) Параскева
(Чуб) Параскева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чуб Евдоким Онуфриевич
1864 г.р.
Мать
Чуб Марфа
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Чуб Евдоким Онуфриевич
Мать:
Чуб Марфа
Смерть
Неизвестно
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