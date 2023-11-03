(Чуб) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чуб) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Чуб Евдоким Онуфриевич

Мать: Чуб Марфа

Смерть
Неизвестно
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