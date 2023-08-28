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Омельяненкова (Колесникова) Раиса
Омельяненкова (Колесникова) Раиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Колесников Анфим
Мать
Колесникова Антонина
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Колесников Анфим
Мать:
Колесникова Антонина
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