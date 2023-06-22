Акимкин Феодор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акимкин Алексей
Мать: Акимкина ?
Бракосочетание
22.10.1907
Жена: Акимкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1908
Мать ребёнка: Акимкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
31.05.1910
Дочь: Акимкина Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Акимкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
03.02.1915
Сын: Акимкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Акимкина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно