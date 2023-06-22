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Акимкин Феодор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акимкин Алексей

Мать: Акимкина ?

Бракосочетание
22.10.1907

Жена: Акимкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Акимкин Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Акимкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: Акимкина Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Акимкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
03.02.1915

Сын: Акимкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Акимкина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно