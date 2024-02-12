Ерохин Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Сергей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Герасева (Ерохина) Ксения Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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