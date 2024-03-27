Суздальницкий Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Суздальницкий Моисей
Рождение ребёнка
17.02.1939
Сын: Суздальницкий Борис
Мать ребёнка: Суздальницкая Вера
Рождение ребёнка
26.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суздальницкая Вера
Смерть
1997
Иркутск