Суздальницкий Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Суздальницкий Моисей

Мать: Суздальницкая Фейга Самойловна

Рождение ребёнка
17.02.1939

Сын: Суздальницкий Борис

Мать ребёнка: Суздальницкая Вера

Рождение ребёнка
26.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая Вера

Смерть
1997
Иркутск
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