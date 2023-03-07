Кузьмин Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кузьмин Вычеслав Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно