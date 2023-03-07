Кузьмин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Николай Петрович

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Место рождения

Алеево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алеево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кузьмин Вычеслав Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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