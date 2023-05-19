Оброскина Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оброскина Агафья Васильевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
29.10.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Оброскина Андрея Андреевича.
Смерть
Неизвестно