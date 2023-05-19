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Оброскина Агафья Васильевна
Оброскина Агафья Васильевна
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Место рождения
Леднево
, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Дата рождения
До 1874
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Леднево
, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
29.10.1884 ст.
Леднево
, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Оброскина Андрея Андреевича.
Смерть
Неизвестно
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