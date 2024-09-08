(Истомина) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Истомина) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Истомин Тит Степанович

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
29.12.1894

Сын: Истомин Зот Степанович

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: (Истомина) Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Истомин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Истомина) Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Истомин Тарасий Степанович

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Истомин Гаврила Степанович

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Истомина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Истомин Ион Степанович

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
?.01.1917

Сын: Истомин Василий Степанович

Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно

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