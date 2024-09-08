(Истомина) Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1893
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1894
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: (Истомина) Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Истомин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Истомина) Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Истомин Тарасий Степанович
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Истомин Гаврила Степанович
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Истомина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
?.01.1917
Сын: Истомин Василий Степанович
Отец ребёнка: Истомин Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно