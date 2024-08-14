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Бухаров Сергей Владимирович

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Место рождения

с.Гожулы Полтавского р-на

Дата рождения

11.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1978

Дочь: Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.04.1983

Сын: Бухаров Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна

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