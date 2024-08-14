Бухаров Сергей Владимирович
Место рожденияс.Гожулы Полтавского р-на
Дата рождения11.10.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1978
Дочь: Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.04.1983
Сын: Бухаров Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна