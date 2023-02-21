Носкова (Бабкина) Галина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Бабкина) Галина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.87

Сын: Попов Роман Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
08.02.1954

Отец: Бабкин Геннадий Николаевич

Мать: Бабкина Нина Даниловна

Рождение ребёнка
30.11.1975

Дочь: Сиразетдинова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Сергей Александрович

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