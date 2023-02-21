Носкова (Бабкина) Галина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.87
Сын: Попов Роман Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение
08.02.1954
Отец: Бабкин Геннадий Николаевич
Мать: Бабкина Нина Даниловна
Рождение ребёнка
30.11.1975
Дочь: Сиразетдинова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно