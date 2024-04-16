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Костерина (Погодина) Ольга Николаевна

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Место рождения

Глибино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1992

Отец: Погодин Николай Михайлович

Мать: Погодина (Воронцова) Вера Николаевна

Глибино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.06.2012

Муж: Костерин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.05.2016

Сын: Костерин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Костерин Сергей Сергеевич

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.2020

Дочь: Костерина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Костерин Сергей Сергеевич

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.2022

Дочь: Костерина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Костерин Сергей Сергеевич

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

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