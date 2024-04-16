Костерина (Погодина) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1992
Бракосочетание
22.06.2012
Рождение ребёнка
09.05.2016
Сын: Костерин Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Костерин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
29.01.2020
Дочь: Костерина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Костерин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
26.10.2022
Дочь: Костерина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Костерин Сергей Сергеевич