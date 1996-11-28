Мухаметшина Масхуда Ильясовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшина Масхуда Ильясовна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1919

Дата смерти

28.11.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Рождение ребёнка
27.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Рождение ребёнка
04.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшин Аюп Мухаметович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.11.1996
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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