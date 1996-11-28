Мухаметшина Масхуда Ильясовна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти28.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
08.11.1948
Рождение ребёнка
28.01.1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
27.04.1958
Рождение ребёнка
04.03.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1996