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Камбулина Марья Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

30.04.1838 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Камбулин Яков Егоров

Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Камбулин Матвей Егоров

Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев

Рождение ребёнка
25.10.1783 ст.

Сын: Камбулин Василий Егоров

Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Наталья Егорова

Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев

Смерть
30.04.1838 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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