Камбулина Марья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти30.04.1838 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Камбулин Яков Егоров
Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев
Рождение ребёнка
25.10.1783 ст.
Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Наталья Егорова
Отец ребёнка: Камбулин Егор Матвеев
Смерть
30.04.1838 ст.