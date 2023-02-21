Вопнярская (Козлова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1978
Рождение ребёнка
17.10.1981
Дочь: Вопнярская Валерия
Отец ребёнка: Вопнярский Александр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вопнярская Жанна
Отец ребёнка: Вопнярский Александр Иосифович