Вопнярская (Козлова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вопнярская (Козлова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1978

Муж: Вопнярский Александр Иосифович

Рождение ребёнка
17.10.1981

Дочь: Вопнярская Валерия

Отец ребёнка: Вопнярский Александр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вопнярская Жанна

Отец ребёнка: Вопнярский Александр Иосифович

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