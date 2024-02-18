Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Петровна

Василиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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