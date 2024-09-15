Демьянов Липатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Виналий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Моментий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Варфоломей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демьянова) Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Повозникова (Демьянова) Устинья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно