Демьянов Липатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянов Липатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Виналий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Моментий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Варфоломей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демьянова) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Повозникова (Демьянова) Устинья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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