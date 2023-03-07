Дайнека Венедикт Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.03.1830
Ф. 136, оп 13, дело 90 Стр 24 (24d) 9 марта 1830 - крещён. Крёстный Андрей Дайнека. Его мама указана как Евгения ГРИГОРЬЕВНА (до этого была Прокопьевной)
Бракосочетание
15.02.1859 ст.
Жена: Дайнека Мария Корнеевна
Венедикту - 27 лет (1-й брак), Марии - 25 (возможно, 2-й брак) Оба из Малого Стахова, крестьяне Великого князя Николая Николаевича, оба православные Поручители: Андрей Никифорович Дайнека, Емельян Яко... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Дайнека Савва Венедиктович
Мать ребёнка: Дайнека Мария Корнеевна
Ф 136, оп 22, д 9 Стр 13 об - 14 5 ноября крещён Крёстные: Станислав Никифоров Дайнека и Наста Михайловна по мужу Дубен
Рождение ребёнка
01.09.1865
Сын: Дайнека Семён Венедиктович
Мать ребёнка: Дайнека Мария Корнеевна
Ф 136, оп 22, д 10 Крещён 5 сентября. Крёстные: Станислав Никифорович Дайнека и Настасью Михайловна, жена Стефана Дубена
Рождение ребёнка
20.07.1869
Сын: Дайнека Илья Венедиктович
Мать ребёнка: Дайнека Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дайнека Василий Венедиктович
Мать ребёнка: Дайнека Мария Корнеевна
Смерть
Неизвестно