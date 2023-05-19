Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Федоровна

Место рождения

Ужово, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ужово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1898 ст.

Муж: Андрей Георгиевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1898 Калихновщины крестьянин Андрей Георгиевич Ужово крестьянская дочь Анастасия Федоровна по жениху Калихновщины крестьянин Семен Георгиевич по жениху Юхновщина кресть... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно