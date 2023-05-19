Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1898 ст.
Муж: Андрей Георгиевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1898 Калихновщины крестьянин Андрей Георгиевич Ужово крестьянская дочь Анастасия Федоровна по жениху Калихновщины крестьянин Семен Георгиевич по жениху Юхновщина кресть... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно