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Мацуков Иван Степанович

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

22.02.1917

Дата смерти

28.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917

Отец: Мацуков Степан Устинович

Мать: Мацукова Татьяна Емельяновна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
26.02.1938

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Дочь: Шумилина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацукова Елена Ефимовна

Смерть
28.04.1955
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
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