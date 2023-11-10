Мацуков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения22.02.1917
Дата смерти28.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
26.02.1938
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
02.01.1942
Дочь: Шумилина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Мацукова Елена Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацукова Елена Ефимовна
Смерть
28.04.1955
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область