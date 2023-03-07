Берестов Федот Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестов Федот Антонов

Берестов Федот Антонов

avatar

Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Берестов Антон Федоров

Мать: Берестова Федосья Родионова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Парасковья Федотова

Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Берестов Иван Федотов

Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евфросинья Федотова

Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Гликерия Федотова

Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Евдокия Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close