Берестов Федот Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Парасковья Федотова
Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евфросинья Федотова
Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Гликерия Федотова
Мать ребёнка: Берестова Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795