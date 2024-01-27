Пронина Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пронин Александр Петрович
Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пронина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1918
Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин ? Петрович
Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин ? Петрович
Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно