Пронина Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Пронин Александр Петрович

Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пронина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Пронин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин ? Петрович

Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин ? Петрович

Отец ребёнка: Пронин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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