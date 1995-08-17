Скопин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1995

Отец: Скопин Александр Анатольевич

Мать: Скопина Галина Анатольевна

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