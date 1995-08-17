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Скопин Анатолий Александрович
Скопин Анатолий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1995
Пол
Мужской
Отец
Скопин Александр Анатольевич
1972 г.р.
Мать
Скопина (Барова) Галина Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1995
Отец:
Скопин Александр Анатольевич
Мать:
Скопина Галина Анатольевна
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