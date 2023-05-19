Фадеев Валерий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1974
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.07.1993
Сын: Бузмаков Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Фадеева Марина Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1997
Дочь: Фадеева Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Фадеева Марина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фадеева Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: Фадеева Марина Михайловна