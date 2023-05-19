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Фадеев Валерий Геннадьевич

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

14.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1974

Отец: не указан

Мать: Фадееваа Татьяна Егоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1993

Сын: Бузмаков Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Фадеева Марина Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1997

Дочь: Фадеева Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Фадеева Марина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Лев Валерьевич

Мать ребёнка: Фадеева Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: Фадеева Марина Михайловна