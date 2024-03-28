Иваненко (Пэдурару) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко (Пэдурару) Евдокия

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Место рождения

Молдовия

Дата рождения

05.07.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1976

Муж: Иваненко Владимир

Рождение ребёнка
08.07.1977

Дочь: Забровская (Иваненко) Оксана

Отец ребёнка: Иваненко Владимир

Рождение ребёнка
29.12.1983

Сын: Иваненко Андрей

Отец ребёнка: Иваненко Владимир

Рождение ребёнка
31.07.1985

Сын: Пэдурару Виталий

Отец ребёнка: Иваненко Владимир

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