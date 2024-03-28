Иваненко (Пэдурару) Евдокия
Место рожденияМолдовия
Дата рождения05.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1976
Муж: Иваненко Владимир
Рождение ребёнка
08.07.1977
Дочь: Забровская (Иваненко) Оксана
Отец ребёнка: Иваненко Владимир
Рождение ребёнка
29.12.1983
Сын: Иваненко Андрей
Отец ребёнка: Иваненко Владимир
Рождение ребёнка
31.07.1985
Сын: Пэдурару Виталий
Отец ребёнка: Иваненко Владимир