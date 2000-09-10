Зайцев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Николай Иванович

Зайцев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1940

Дата смерти

10.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: Зайцев Иван Абрамович

Мать: Зайцева Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.09.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close