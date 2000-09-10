Зайцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1940
Дата смерти10.09.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: Зайцев Иван Абрамович
Мать: Зайцева Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.09.2000