Килейников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Дочь: Рытова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Килейников Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно