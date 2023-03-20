Килейников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейников Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НN
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Дочь: Рытова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Килейников Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Килейников Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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