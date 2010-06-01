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Бондур Василий Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2010

Отец: Бондур Дмитрий Петрович

Мать: Бондур Марина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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