Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бондур Василий Дмитриевич
Бондур Василий Дмитриевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
01.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Бондур Дмитрий Петрович
1967 г.р.
Мать
Бондур Марина Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2010
Отец:
Бондур Дмитрий Петрович
Мать:
Бондур Марина Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия