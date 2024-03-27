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Родовский Пейсах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

Дети

1913 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Родовский Израиль

Мать: Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родовский Леонид

Мать ребёнка: Родовский Песя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родовская) Ципа

Мать ребёнка: Родовский Песя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родовский Песя

Рождение ребёнка
1913

Сын: Родовский Вульф

Мать ребёнка: Родовский Песя

Рождение ребёнка
1918

Сын: Родовский Эхил

Мать ребёнка: Родовский Песя

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родовский Песя

Смерть
Неизвестно

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