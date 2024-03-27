Родовский Пейсах
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Родовский Израиль
Мать: Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родовский Леонид
Мать ребёнка: Родовский Песя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Родовская) Ципа
Мать ребёнка: Родовский Песя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родовский Песя
Рождение ребёнка
1913
Сын: Родовский Вульф
Мать ребёнка: Родовский Песя
Рождение ребёнка
1918
Сын: Родовский Эхил
Мать ребёнка: Родовский Песя
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родовский Песя
Смерть
Неизвестно