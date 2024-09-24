Шабалин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шабалин Арсений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шабалин Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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