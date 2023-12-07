Кишка (Любченко) Феодосия Платоновна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Любченко Платон Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
25.06.1871
Восприемник
14.07.1871
Рождение ребёнка
28.09.1872
Дочь: Кишка Харитон Деомидович
Отец ребёнка: Кишка Деомид Кириллович
Восприемник
03.12.1873
Рождение ребёнка
10.04.1875
Дочь: (Кишка) Ирина Деомидовна
Отец ребёнка: Кишка Деомид Кириллович
Смерть
Неизвестно