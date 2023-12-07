Кишка (Любченко) Феодосия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишка (Любченко) Феодосия Платоновна

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Любченко Платон Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишка Деомид Кириллович

Восприемник
25.06.1871
Восприемник
14.07.1871
Рождение ребёнка
28.09.1872

Дочь: Кишка Харитон Деомидович

Отец ребёнка: Кишка Деомид Кириллович

Восприемник
03.12.1873
Рождение ребёнка
10.04.1875

Дочь: (Кишка) Ирина Деомидовна

Отец ребёнка: Кишка Деомид Кириллович

Смерть
Неизвестно

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