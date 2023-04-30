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Одинаев Сунатулло Бурхонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1968

Отец: Одинаев Бурхон Одинаевич

Мать: Саидова Гулистон Абдулоевна

Рождение ребёнка
15.09.2006

Сын: Одинаев Хусейн Сунатуллоевич

Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна

Рождение ребёнка
15.09.2006

Дочь: Одинаева Фотима Сунатуллоевна

Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинаева Гулдаста Сунатуллоевна

Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулнигор Сафарбековна