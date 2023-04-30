Одинаев Сунатулло Бурхонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1968
Рождение ребёнка
15.09.2006
Сын: Одинаев Хусейн Сунатуллоевич
Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна
Рождение ребёнка
15.09.2006
Дочь: Одинаева Фотима Сунатуллоевна
Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинаева Гулдаста Сунатуллоевна
Мать ребёнка: Гулнигор Сафарбековна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулнигор Сафарбековна