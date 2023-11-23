Хрусталев Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1837
Дата смерти12.11.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1837
Хрусталев Михаил Федорович (1837 — 1876) Родился 5 сентября 1837 года в семье дьякона села Всехсвятского Мологского уезда Федора Хрусталева. Обучался в Пошехонском духовном училище, а затем — до средн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хрусталев Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Хрусталева) Мария Федорова
Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хрусталев Геннадий Михайлов
Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Хрусталева) Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Хрусталева) Александра Михайлова
Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Смерть
12.11.1876