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Хрусталев Михаил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1837

Дата смерти

12.11.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1837

Отец: Хрусталев Федор Васильев

Мать: Хрусталева Екатерина Петрова

Хрусталев Михаил Федорович (1837 — 1876) Родился 5 сентября 1837 года в семье дьякона села Всехсвятского Мологского уезда Федора Хрусталева. Обучался в Пошехонском духовном училище, а затем — до средн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Хрусталев Федор Михайлов

Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Хрусталев Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Хрусталева) Мария Федорова

Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Хрусталев Геннадий Михайлов

Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Хрусталева) Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Хрусталева) Александра Михайлова

Мать ребёнка: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Смерть
12.11.1876

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