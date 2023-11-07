Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай

Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Марина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Олеся

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close