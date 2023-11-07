Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Николай
Николай
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Петр
1935 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Марина
1984 г.р.
Олеся
1987 г.р.
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Дочь:
Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1987
Дочь:
Олеся
Мать ребёнка: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия