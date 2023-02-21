Зайцева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Съедин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Съедина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно