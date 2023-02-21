Зайцева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Съедин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Съедина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Съедин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Съедин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Съедин Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Съедин Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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